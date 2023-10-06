Число заявлений о внесудебном банкротстве в Татарстане выросло на 105%

За январь–сентябрь 2023 года в Татарстане жители подали 142 заявления о внесудебном банкротстве, что на 105,8% больше, чем год назад. Об этом сообщает «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди регионов РФ по количеству заявлений о внесудебном банкротстве Татарстан оказался 19-м. Возглавляет рейтинг Челябинская область (474). В тройку также вошли Омская область (410) и Краснодарский край (360).

В РФ же число заявлений о внесудебном банкротстве составило почти 250 тыс., что на 28,8% больше, чем за год до этого.