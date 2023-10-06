Студенты из Удмуртии получат 24 млн рублей на развитие стартап-проектов

В Удмуртии 24 студента стали победителями конкурса «Студенческий стартап», благодаря чему получат по 1 млн руб. на развитие проектов. Показатель в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии – постоянный представитель главы региона при президенте России Константин Сунцов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В числе проектов разработка роторного двигателя для БПЛА, системы автоматизации документации, системы оцифровки, бронирования глэмпингов, CRM-система управления дорожной логистикой.