В Ярославле будут судить фальшивого защитника прав потребителей

В Дзержинский районный суд Ярославля прокуратура направила уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в вымогательстве денег у руководителей торговых точек под видом защитника прав потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле-июле 2022 года мужчина искал в магазинах Ярославля продукты с истекшим сроком годности, представлялся сотрудником несуществующей организации и вымогал у продавцов и руководителей магазинов деньги и продукты на суммы от 3 до 15 тыс. руб. Он угрожал им привлечением к ответственности за нарушения закона и публикацией в интернете порочащей информации. В начале этого года мужчина со своим случайным знакомым похитил из магазина алкоголь.

Теперь перед судом предстанут оба. Они обвиняются по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

Алла Чижова