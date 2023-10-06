Сотрудник Нововоронежской АЭС вышел в окружной финал всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России»

Начальник участка по подготовке производства и сопровождению эксплуатации цеха тепловой автоматики и измерений Нововоронежской АЭС Константин Овдак примет участие в финале Центрального федерального округа конкурса «Лидеры России».

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Для этого он прошел отборочный и региональный этапы. На участие в пятом сезоне конкурса заявки подали 158995 человек. 36% заявок – от Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе 3% от Воронежской области. Таким образом, из региона было подано более 1700 заявок, а по результатам отборочного этапа отобрали 30 конкурсантов.

Чтобы пройти на региональный этап, Константину было необходимо выполнить ряд заданий. Они меняются ежегодно. В этом году первой задачей была запись видеоинтервью с ответами на вопросы организаторов. Затем он выполнил три теста: по организации и планированию деятельности, по управленческому потенциалу, а также на знание русского языка. Для подтверждения статуса участника регионального этапа Константин прошел контрольное тестирование - те же три теста, только в сокращённом объеме и под наблюдением эксперта.

«Из 30 участников от Воронежской области были сформированы 3 команды по 10 человек. Губернатор поставил нам задачу: предложить пути развития для 7 районов Воронежской области, отстающих по основным экономическим показателям. В течение двух недель каждая команда прорабатывала стратегию решения проблемы и затем представила ее на встрече Александром Гусевым. Основной целью регионального этапа было формирование полезных связей. Участвую в конкурсе второй раз, первый раз был в 2020 году, но я тогда не прошёл отборочный этап. В этот раз решил попробовать, когда наткнулся на рассылку о «Лидерах России» на рабочей почте», - поделился Константин Овдак.

«Атомная промышленность – это и технически, и управленчески сложная сфера работы, поскольку мы несем ответственность за безопасную эксплуатацию атомных объектов. Успехи наших сотрудников в таких конкурсах подтверждают, что на Нововоронежской АЭС трудятся талантливые и способные люди, в которых атомная отрасль нуждается всегда», - прокомментировал заместитель директора НВ АЭС Олег Уразов.

Константин примет участие в финале Центрального федерального округа, который пройдет с 6 по 10 декабря в Москве. Финалы также пройдут в Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном федеральных округах. В 2024 году состоится Суперфинал конкурса.