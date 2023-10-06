Прокуратура проводит проверку по факту аварии на ТЭЦ-3 в Челябинске

В Челябинске из-за аварии на ТЭЦ-3 без отопления и горячей воды остались многоквартирные дома и социальные объекты в части Металлургического и Тракторозаводского районов. Прокуратура организовала проверку по этому факту, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По поручению прокуратуры области прокурор Тракторозаводского района Челябинска немедленно выехал на место. «От ответственных лиц получены пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий»,– сообщает ведомство. Ситуацию, в том числе с подключением потребителей, взял на личный контроль прокурор Челябинской области Карен Габриелян.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, в ночь с 5 на 6 октября на Челябинской ТЭЦ-3, принадлежащей ПАО «Форвард энерго», из-за неисправности регулятора произошло изменение давления в напорном трубопроводе теплосети. «Изменение давления вызвало отключение тепла в части жилфонда и социальных объектов в северо-западной части города, Металлургическом и Тракторозаводском районах. По данным мэрии, в 5:30 утра большинство из них к отоплению подключили. Пока горячая вода не вернулась в дома южной зоне Металлургического района. Окончание работ и подключение домов ориентировочно запланировано на 20 часов. Кроме того, в администрацию поступали обращения по повреждениям на внутридомовых сетях многоквартирных домов и учреждений. Информацию по последствиям продолжают уточнять в режиме реального времени.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте