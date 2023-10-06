Набсовет «Авангарда» рекомендовал выплатить дивиденды по 57 руб. на акцию

Совет директоров банка «Авангард» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 57 руб. на одну обыкновенную акцию. На этом фоне акции банка на Московской бирже (MOEX: MOEX), по состоянию на 15:50 росли на 4%, до 1092 руб.

Согласно сообщению на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, «Авагард» может направить на выплату дивидендов около 4,6 млрд руб. из чистой прибыли. Список инвесторов, имеющих право на их получение, планируется составить 23 ноября.

«Авангард» выплатил инвесторам дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 47,08 руб. на одну обыкновенную акцию, или 3,799 млрд руб. При этом чистая прибыль банка по РСБУ за этот период составила 3,816 млрд руб.

Лусине Баласян