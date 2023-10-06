«Еще одно сумасшедшее дерби — встреча "Краснодара" и "Ростова"»

7 октября начнется 11-й тур РПЛ. В субботу, в частности, «Сочи» встретится с «Зенитом», а «Краснодар» — с «Ростовом». В воскресенье же, 8 октября, пройдет центральный матч тура между «Спартаком» и ЦСКА. Кроме того, в этот день «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» с «Факелом». На какие матчи стоит обратить внимание? И какие команды с большей вероятностью смогут победить? Об этом — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

— Есть ли, по-твоему, фаворит в противостоянии «Спартака» и ЦСКА?

— Это хороший вопрос. Букмекеры уверены, что есть. Если посмотреть на коэффициенты в «Лиге Ставок», 2,3 дают на победу «Спартака», 3,15 — на победу ЦСКА, то есть достаточно серьезный разброс, и 3,75 — на ничью. Что касается фаворита, здесь есть два момента, которые точно нужно определить. Эксперты считают, что шансы у команд 50 на 50, а кто-то думает, что в принципе фаворит ЦСКА, потому что Гильермо Абаскаль «потерял раздевалку», как говорят эксперты. Вообще ходят слухи о том, что, если испанец проиграет ЦСКА, то его уберут с поста главного тренера. В двух последних матчах «Спартак» семь мячей пропустил и ни одного не забил. Поэтому называть его явным фаворитом в этом противостоянии я бы совершенно точно не стал.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что у Абаскаля, похоже, кризис в голове, а у команды его нет. Видимо, действительно его карьерные перспективы в столичной команде довольно-таки туманны.

— И, конечно, тут стоит сказать про ставки, потому что все равно 50% клиентов «Лиги Ставок» заряжают на победу «Спартака». 20% ставят на победу ЦСКА, и 30% — это очень важный момент, такое бывает нечасто — делают ставки на ничью. Представьте, есть человек, который поставил 1,75 млн руб. с коэффициентом 3,8 как раз на ничейный исход, и выигрыш может составить почти 5 млн руб. И здесь точно стоит отметить коэффициент на точный счет, потому что самый популярный — это 1:1 с коэффициентом 6,6.

— А если говорить о результативности матча, чего ждать от дерби?

— С одной стороны, Александра Соболева у «Спартака» не будет, и без него красно-белые совсем не забивают, опять же, в двух последних матчах ноль забитых мячей. С другой стороны, есть Квинси Промес, Тео Бонгонда. Но Промес в последних семи матчах не забивал. При этом коэффициенты хорошие: 2,65 в «Лиге Ставок» на то, что Промес забьет, и 2,95 на то, что Бонгонда. Но, если уж делать ставку в этой схеме, то я бы посмотрел на забитые мячи ЦСКА. Мне очень нравится гол Федора Чалова с коэффициентом 2,75. Есть еще Аббосбек Файзуллаев — молодой парень, который, правда, любит пижонить, но тем не менее забивать он умеет. На его гол можно поставить с коэффициентом 4,75, если, конечно, он появится в составе. Я думаю, что появится. Также не могу не сказать про спецпари в «Лиге Ставок». Если забьет спартаковец Промес и армеец Чалов, тогда коэффициент составит 7,5. Если Бонгонда и Антон Заболотный, тогда 10. Вообще, большие коэффициенты — это прекрасная история, но, конечно, работают они, к величайшему сожалению, не всегда.

— Пресловутые Fan ID по-прежнему, насколько я понимаю, влияют на посещаемость матчей. Что со столичным дерби, придут ли в этот раз болельщики и в каком количестве?

— Мне кажется, что история с Fan ID потихонечку отходит на второй план. К величайшему моему счастью, люди идут на футбол. По крайней мере, на матч «Крылья Советов»—«Спартак», когда красно-белые приехали в Самару и проиграли там 0:4, собралось больше 23 тыс. человек, это был практически рекорд посещаемости для этого города. Поэтому, полагаю, и на «Открытие Арене» людей будет очень много, и, надеюсь, мы увидим сумасшедший футбол с большим количеством забитых голов. Опять же, об этом свидетельствуют и коэффициенты у букмекеров. Так называемый классический «тотал больше 2,5», а это значит, что в матче будет забито три или больше мячей, идет с коэффициентом 1,74. Он не высокий, и это значит, что голов должно быть много.

— На какие еще встречи в 11-м туре стоит обратить внимание?

— Есть сумасшедшее противостояние, которое осталось в тени вывески «Спартак»—ЦСКА. Речь идет о южном дерби «Краснодар»—«Ростов». «Краснодар» — лидер чемпионата. Хотя в начале сезона поставить на его чемпионство в «Лиге Ставок» можно было с коэффициентом 15, и находились люди, которые это делали, а сейчас этот коэффициент составляет уже 3,2. Представляете, какая дистанция? Потому что верят люди, что «Краснодар» может стать чемпионом, по крайней мере, составить конкуренцию «Зениту». И Владимир Ивич, главный тренер «Краснодара», поставил классную игру команде — наконец-то появился баланс, они перестали бежать вперед с шашками наголо и получать много забитых мячей в свои ворота. И вот такой «Краснодар» дома будет играть с «Ростовом» Валерия Карпина, у которого все сложно, мягко говоря.

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, команда сыпется, что там говорить. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу «Краснодара» 1,69, а на победу «Ростова» — 5,4. И 4,7 на ничью. Мне кажется, что в этой парадигме победа «Краснодара» с таким коэффициентом — это очень хороший результат. Понятно, что случиться может все что угодно, за это мы и любим футбол. Резюмируя, скажу так: прекрасный стадион, южное дерби, так что наслаждаемся. Может быть, много мячей забито не будет, но в том, что «Краснодар» выиграет, я не сомневаюсь.

— Кто из столичных клубов, кроме армейцев и «Спартака», играет в Москве?

— Дома играет «Динамо» с «Факелом». И здесь, без всякого сомнения, динамовцы фавориты, при всем уважении к «Факелу». Воронежская команда хорошая, агрессивная, но играет хорошо в основном дома. И мне кажется, что динамовцы на своем поле обыграют «Факел». 1,54 коэффициент в «Лиге Ставок» на победу «Динамо», очень хорошая история.

Если уж мы о московских клубах заговорили, я и о «Локомотиве» несколько слов скажу. Он едет в гости к «Уралу», который находится сейчас в эпицентре судейского скандала. Все говорят о том, что судьи «убивают» «Урал», Виктор Гончаренко после очередного матча не просто не давал интервью, молчал, когда ему задавали вопросы. Потом клуб даже выпустил футболки с изображением глаз Гончаренко и надписью «Нет слов», то есть скандал сумасшедший. «Урал» обратил на себя внимание. Нечто похожее было со «Спартаком» в свое время, когда он подобными действиями тоже обратил на себя внимание, и как бы это странно ни звучало, но после этого судьи начали ошибаться чудесным образом в пользу «Спартака». Мне кажется, сейчас, после всего, что произошло, вполне себе арбитры могут начать ошибаться в пользу «Урала». Необязательно, но вполне возможно.

Если возвращаться к коэффициентам, то по ним в «Лиге Ставок» паритет — 2,7 на победу как «Урала», так и «Локомотива». Я считаю, что ставить нужно на «Урал», потому что за него будут не только переполненные трибуны, сумасшедший настрой, чтобы всем все доказать, но еще и арбитры, которые, как я полагаю, все-таки будут ошибаться немножечко в пользу «Урала».