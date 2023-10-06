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Количество кибератак на госсистему Татарстана в 2023 году выросло до 1,3 млн

В Татарстане число кибератак на информационную госсистему составило 1,3 млн, что более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на Минцифры региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего за девять месяцев этого года в Татарстане с киберугрозами столкнулись 17,5% пользователей. Они нашли у себя на устройствах вредоносные файлы. Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых фиксировали попытки заражения локальными угрозами, в республике составила 14,3%.

"Ъ-Казань"

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