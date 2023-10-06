Еще одну группу военнослужащих отправили из Удмуртии на переподготовку

В Удмуртии 5 октября состоялась еще одна централизованная отправка мужчин, заключивших контракт с армией России. Проводить бойцов пришли их родственники и близкие, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Мужчины направили к местам прохождения переподготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов, оформление документов и прохождение медкомиссии занимает не более двух дней. Отправиться служить по контракту могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет без медпротивопоказаний.