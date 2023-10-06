Вице-губернатор Кубани заявил о готовности региона к отопительному сезону

Все муниципалитеты Краснодарского края отчитались о готовности систем жизнеобеспечения к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Подготовку к отопительному сезону в крае начали раньше, чем закончился предыдущий, она прошла в штатном режиме»,— сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Специалисты коммунальных служб привели в порядок более 2,8 тыс. котельных, более 3 тыс. км теплосетей, 25 тыс. км водопроводных сетей и 4,4 тыс. км канализации. В регионе сформировали аварийные бригады для возможных последствий непогоды и подготовили всю необходимую технику, топливо и резервные источники электричества.

Если пять дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов, то муниципалитеты могут начать отопительный сезон самостоятельно или по заявочному принципу.

Георгий Ефименко

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