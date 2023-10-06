Заболеваемость ОРВИ в Татарстане оказалась на 15% ниже прошлогодних показателей

За январь–сентябрь уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане оказался на 15,4% ниже, чем годом ранее. Всего в регионе выявили 441,4 тыс. случаев заражений. Показатель заболеваемости составил 11,7 тыс. на 100 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За минувшую неделю в Татарстане выявили 16,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 4,4 тыс. на 100 тыс. человек, что соответствует данным за прошлую неделю.

"Ъ-Казань"