Акции ОАК и «Яковлев» на Мосбирже снижаются после созыва собрания акционеров

Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ее дочерней структуры «Яковлев» снижаются в ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX). По состоянию на 15:00 бумаги компании «Яковлев» дешевеют на 7,06%, до 103,3 руб. Акции ОАК снижаются на 5,39%, до 1,797 руб.

Акции снижаются на фоне созыва внеочередного собрания акционеров «Яковлев» вчера, 5 октября. В повестке дня, согласно сообщению на сайте Центра раскрытия корпоративной информации,— увеличение уставного капитала за счет размещения дополнительных акций.

ПАО ОАК — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Предприятия, входящие в структуру корпорации, производят, в частности, «Су», «МиГ», «Ил», Superjet и МС-21.

Лусине Баласян