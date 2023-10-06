В рамках реконструкции улицы Вавилова в Ростове начато обновление коммуникаций

В Ростове-на-Дону дорожники приступили к работам по реконструкции ул. Вавилова. На объекте переустраивают элементы коммунальной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, строители уже занялись переустройством газопровода, сетей водоснабжения, ливневой канализации. Идет строительство канализационных колодцев и подпорных стен. Также строители ведут отсыпку земляного полотна по основной дороге и местным проездам.

«Объект планируем сдать в 2025 году. Будут реконструированы не только основная дорога с путепроводом, но и 7 км съездов и местных проездов», — отметил Алексей Логвиненко.

Как сообщалось ранее, активная фаза модернизации ул. Вавилова началась в минувшем августе. Протяженность участка реконструкции, включая местные проезды и съезды, составит 10,5 км. Расчетная скорость движения транспорта — 80 км/ч. Стоимость реализации проекта оценивается в 5,8 млрд руб.

Анастасия Назарова