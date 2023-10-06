СК проверит пропажу рыбака после съезда автомобиля в реку Чепца в Удмуртии

В Глазовском районе Удмуртии проводится доследственная проверка из-за съезда автомобиля в реку Чепца. В момент происшествия в салоне находилось двое человек, одного из которых разыскивают, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В ходе проверки установлено, что инцидент произошел 4 октября. Двое мужчин в возрасте 58 лет отправились на реку Чепца около деревни Нижняя Слудка, чтобы порыбачить. На берегу реки они употребили алкоголь, после чего решили погреться в салоне автомобиля. Однако ночью транспорт съехал в водоем.

Один из мужчин смог выбраться, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. При извлечении автомобиля из реки тело второго мужчины не обнаружено.

В настоящее время проводятся поисковые работы. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.