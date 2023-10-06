AVA Group поддержал сборную Краснодарского края на первенстве России по теннису среди юниоров

Инвестиционный холдинг AVA Group поддержал юных спортсменов сборной Краснодарского края на первенстве России по теннису

В октябре 2023 года по просьбе Федерации тенниса AVA Group оказал содействие в организации участия юных спортсменов сборной Краснодарского края в Первенстве России по теннису.

Юные чемпионы отправились на соревнования в сопровождении тренерского штаба в отличной спортивной форме, что дает уверенность в получении высоких спортивных достижений. Для многих ребят это первые соревнования федерального масштаба.

Президент Федерации тенниса Кубани Петрос Гаспарян выразил благодарность президенту AVA Group Вагану Арутюняну за поддержку сборной при подготовке к первенству и отметил работу компании благодарственным письмом.

«Спорт — всегда движение вперед, действие, которое дает уверенность и смелость. Мы никогда не остаемся в стороне, когда речь идет о спортсменах, особенно подрастающем поколении, именно сегодняшние дети завтра станут достойной сменой, которая будет представлять нашу страну на самом высоком уровне. Чем больше будет спортивных секций, оборудованных площадок для занятий спортом, тем более здоровым и сильным будет подрастающее поколение»,— отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян.

AVA Group как социально ориентированная компания активно поддерживает проведение спортивных мероприятий в городах присутствия. Кроме строительства спортивных сооружений, холдинг выступает в качестве партнера соревнований, оказывает индивидуальную помощь спортсменам при участии в международных турнирах.

В 2023 году холдинг стал генеральным спонсором женской волейбольной команды «Динамо». Коллектив AVA Group стал активным болельщиком команды, посещая все домашние матчи. С 2016 года компания является спонсором краевой Федерации бокса. В 2022 году при поддержке холдинга Федерация гребного слалома смогла приобрести шесть профессиональных байдарок, укомплектованных веслами для тренировочного процесса. В районе строительства ЖК «Кислород» в Сочи за счет средств компании построено два футбольных стадиона, на которых проходят тренировки детской спортивной школы.

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