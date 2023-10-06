В Астраханской области появится овощной агрокомплекс

Министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев встретился с представителем ООО «Комплексные поставки». Собеседники договорились о строительстве в регионе на деньги инвестора «агрокомплекса по выращиванию, хранению и промышленной переработке овощей открытого грунта», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компания намерена ввести создать минимум 3 тыс. га полей для выращивания 84 тыс. т овощей в год, построить хранилища мощностью 50 тыс. т и завод — перерабатывающий комплекс, котельную, искусственный водоем-накопитель, насосную станцию I подъема и т. д., а также административно-бытовой корпус и общежитие со столовой.

Реализация проекта даст региона 850 рабочих мест со средней зарплатой «не ниже средней по отрасли».

Дарья Васенина

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