Недвижимость двух столиц

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется квартира на первичном рынке двух городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Между Москвой и Санкт-Петербургом почти 700 км, а разница средней цены квадратного метра в новостройках почти 40%. Если же рассматривать среднюю стоимость лота, то в столице она больше на 53%.

По данным специалистов компании «НДВ Супермаркет недвижимости», средневзвешенная цена квадратного метра жилых вариантов массового сегмента на первичном рынке Москвы (в старых ее границах) достигает отметки почти в 300 тыс. руб. А в Санкт-Петербурге этот показатель не превышает уровень в 216 тыс. руб.

На долю массового сегмента первичного рынка жилья в Северной столице приходится почти 60% предложения. Экспозицию рынка города формируют 90 проектов, в которых доступно к покупке 20,3 тыс. объектов. В квадратных метрах это почти 860 тыс.

На столичном рынке квартир массового сегмента в реализации заявлен больший объем — 1,1 млн жилых метров. Это 23,1 тыс. вариантов в 106 новостройках. На долю этого сегмента приходится 45% предложения квартир.

Средняя стоимость квартиры в массовом сегменте в Москве — почти 24 млн руб., в Санкт-Петербурге — 9,1 млн руб. При этом разница между минимальными ценами на жилье в двух мегаполисах в два раза меньше: в столице минимальная цена квартиры составляет 3,7 млн руб., в Петербурге — 2,8 млн руб.