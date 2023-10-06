Бизнесмены Волгоградской области выиграли 53 миллиона федеральных грантов

По итогам конкурса Фонда содействия инновациям малые предприятия Волгоградской области «ПК «Высоковольтные технологии» и «МБИ-Синтез» получили гранты на 30 млн и 23 млн руб., сообщила пресс-служба губернатора.

«ПК „Высоковольтные технологии“ выпускает оборудование для испытаний и измерений, подготовил проект серийного производства цифровых лабораторий различных конфигураций для обследования объектов энергетической инфраструктуры и надежности кабелей и электрооборудования», — говорится в релизе.

«МБИ-Синтез» получило грант на испытания и сертификацию «уникального препарата для растений „ПолиВир“ с противовирусным, ростостимулирующим и антиоксидантным действием». Заявлено, что средство уничтожает вирусы и защищает от них «путем блокирования фермента РНК-полимераза».

Ранее такие же гранты получали: компания «Стереотек» на производство 5D-принтеров. С начала года волгоградский бизнес получил от фонда 103 млн руб.

Дарья Васенина

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