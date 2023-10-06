В Челябинской области ФСБ предотвратила ущерб лесам на 140 млн рублей

С начала 2023 года управление ФСБ России по Челябинской области выявило шесть преступлений в сфере лесного хозяйства и экологической безопасности государства. Сумма причиненного ущерба составила 37,4 млн руб., предотвращенного – 140 млн, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

«В результате декриминализации лесной отрасли вскрыты вертикально интегрированные преступные схемы при осуществлении лесозаготовительных и лесоперерабатывающих работ на территории региона»,– сообщает ведомство.

Так, на основе материалов УФСБ Челябинская таможня, региональные управления Следственного комитета РФ и МВД возбудили и расследуют в отношении четырех человек уголовные дела по фактам контрабанды (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), незаконного уничтожения лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), а также служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Три человека уже признаны судами виновными в уничтожении леса. Общая сумма выявленного ущерба по всем преступлениям составила 37,4 млн руб., предотвращенного – около 140 млн, возмещенного – 3,5 млн руб.

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