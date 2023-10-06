На Кубани объявили штормовое предупреждение по ливням, грозам и граду

В Краснодарском крае объявили новое штормовое предупреждение. Синоптики Краснодарского ЦГМС сообщили о надвигающихся на регион ливнях с грозами, граде, сильном ветре.

Сообщается, что днем и до конца суток 8 октября, а также в течение суток 9 октября местами по краю пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозами и градом. Скорость ветра может достигать 20–25 м/с, местами порывы до 28 м/с. В отдельных районах ожидаются очень сильные ливни.

Синоптики напомнили также, что в крае до 7 октября действует выпущенное ранее штормовое предупреждение. Граждан призывают быть внимательными и осторожными.

Вячеслав Рыжков

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