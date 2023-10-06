Избран глава Янаульского района

Янаульский район Башкирии возглавил 55-летний Салават Гильмиев. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты местного совета, сообщили «Ъ-Уфа» в районном совете.

Господин Гильмиев ранее работал заместителем главы районной администрации. С середины сентября исполнял обязанности руководителя муниципалитета после того как предыдущий глава Ильшат Вазигатов был избран депутатом Курултая Башкирии.

Конкуренцию Салавату Гильмиеву на конкурсе составили директор янаульской УК «Управ Дом» Руслан Юсупов и директор МАУ «Оператор питания ''Школьник''» Ильфир Гараев.

Наталья Балыкова

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