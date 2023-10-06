На тюменской трассе пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб человек

На трассе Каскара — Торгили — Ключи — Петрунькино вблизи поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель машины оказался пьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Авария произошла в пятницу, 6 октября. 50-летний водитель Honda Odyssey въехал в дерево. По предварительным данным ГИБДД, он не справился с управлением на затяжном повороте. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка, водитель доставлен в больницу с травмами. Еще двое пассажиров получили ушибы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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