В Сипайлово планируют построить сервисный центр за 100 млн рублей

Директор компании «Азимут» Кирилл Горбунов представил на «Инвестиционном часе» проект центра сервисного обслуживания на улице маршала Жукова в Уфе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Объем инвестиций — 100 млн руб.

В составе комплекса, который «Азумут» намерен открыть в 2026 году, планируется павильон, станция зарядки электромобилей и зона отдыха для посетителей.

Проект получил статус приоритетного и налоговые льготы.

Глава Башкирии подчеркнул важность «эстетически привлекательного внешнего вида нового комплекса».

В июле Кирилл Горбунов рассказывал в правительстве о планах строительства в уфимском селе Нагаево придорожного сервисного комплекса за 120 млн руб. Его планируют открыть в конце текущего года.

ООО «Азимут» зарегистрировано в Уфе в октябре 2022 года. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцами являются Кирилл Горбунов и Руслан Гариев. В 2022 году при нулевой выручке убыток составил 3,7 млн руб.

Майя Иванова

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