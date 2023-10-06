В Сипайлово планируют построить сервисный центр за 100 млн рублей
Директор компании «Азимут» Кирилл Горбунов представил на «Инвестиционном часе» проект центра сервисного обслуживания на улице маршала Жукова в Уфе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Объем инвестиций — 100 млн руб.
В составе комплекса, который «Азумут» намерен открыть в 2026 году, планируется павильон, станция зарядки электромобилей и зона отдыха для посетителей.
Проект получил статус приоритетного и налоговые льготы.
Глава Башкирии подчеркнул важность «эстетически привлекательного внешнего вида нового комплекса».
В июле Кирилл Горбунов рассказывал в правительстве о планах строительства в уфимском селе Нагаево придорожного сервисного комплекса за 120 млн руб. Его планируют открыть в конце текущего года.
ООО «Азимут» зарегистрировано в Уфе в октябре 2022 года. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцами являются Кирилл Горбунов и Руслан Гариев. В 2022 году при нулевой выручке убыток составил 3,7 млн руб.