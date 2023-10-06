В Казани предприятия начали готовиться к уборке снега

Предприятия Казани начали готовить свою коммунальную технику к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В данный момент рабочие занимаются проверкой состояния автомобилей. Из общего числа единиц спецтехники в МУП «Городское благоустройство» к уборке снега готово 65%, а именно КДМ, самосвалы, тракторные щетки, фронтальные погрузчики и другие. Оставшийся транспорт сейчас находится на летном содержании, однако постепенно он будет переведен в зимний режим.

"Ъ-Казань"