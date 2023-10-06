Кубанские следователи помогли задержать участников преступного наркосообщества

Полицейские из Краснодарского края вместе с коллегами из шести регионов задержали предполагаемого руководителя и десятерых участников преступного наркосообщества. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По информации ведомства, члены криминальной организации производили и сбывали наркотики в различных регионах страны с ноября 2021 по март 2023 года. Правоохранители считают, что участниками группировки были как минимум 11 человек — граждане России и республик Средней Азии.

Год назад семерых сообщников задержали с поличным почти с 3 кг героина и 1,2 кг метадона. Позже в Санкт-Петербурге полицейские задержали предполагаемого руководителя одного из структурных подразделений. В арендованном им гараже обнаружился тайник, в котором лежало более 3,7 кг героина. Позже в Москве был задержан участник другого структурного подразделения, дома у которого также нашли больше 3,7 кг героина. Кроме того, был вычислен участник еще одного структурного подразделения, который предположительно выполнял функции оптового поставщика.

Суммарно у участников сообщества изъяли почти 60 кг наркотиков. Сейчас все фигуранты находятся под стражей. Ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков

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