Жителя Сарапула осудили за угрозы прокурору после рассмотрения уголовного дела

В Удмуртии суд вынес приговор 30-летнему жителю Сарапульского района, которого признали виновным в угрозе причинения вреда здоровью прокурора (ч. 3 ст. 296 УК РФ). Причиной стало участие им в рассмотрении уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, в апреле нетрезвый мужчина находился около здания прокуратуры Сарапула, где несколько раз толкнул работника грудь и высказал угрозы причинения вреда здоровью. В этот момент мужчиной двигало желание отомстить.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.