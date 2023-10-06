Председатель союза журналистов Прикамья досрочно покидает пост

Игорь Лобанов, возглавлявший с 2015 года краевой союз журналистов, досрочно уходит в отставку. Как сообщает краевая газета «Звезда», об этом он сообщил сегодня на заседании правления союза. По словам господина Лобанова, в связи с занятостью он не может уделять достаточно внимания развитию журналистской организации. Избрать своим преемником Игорь Лобанов предложил Максима Пасютина, который сейчас возглавляет региональное подразделение РБК. Правление единогласно поддержало предложение господина Лобанова. По данным «Звезды», конференцию по выборам председателя решено назначить на 3 ноября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игорь Лобанов рассказал «Ъ-Прикамье», что с августа он занял должность заместителя директора АНО " Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью.

Игорь Лобанов с 2015 года возглавляет региональную организацию, в 2020 году был переизбран в должности.