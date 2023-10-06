В Анапе погиб детеныш дельфина из-за неправильно оказанной помощи туристами
В Анапе погиб детеныш дельфина, выбросившийся на берег в районе пляжа «Санмарин». По данным МЦУ города, спасти животное не удалось из-за неправильно оказанной помощи неравнодушными туристами.
Фото: VK Центра спасения дельфинов «Дельфа»
Сообщение о произошедшем сотрудники муниципального центра управления получили поздним вечером 5 октября. В ведомстве уточнили, что детеныша дельфина выбросило на берег.
Сотрудники МЦУ связались с Центром спасения дельфинов и прибыли на место. Однако спасти животное не удалось, детеныш скончался.
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