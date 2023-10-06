В ЦДМ открылся магазин детской одежды Lassie

В Центральном детском магазине на Лубянке открылся первый магазин детской одежды Lassie. Это скандинавская компания, которая известна своей экспертизой в функциональной детской одежде. Благодаря использованию технологичных материалов в коллекциях акцент сделан на ветро- и водонепроницаемую, «дышащую» одежду, в которой ребенок может активно проводить время на улице. В магазине Lassie в ЦДМ на Лубянке можно найти ключевые коллекции и модели, в том числе из премиальной линии Lassie Star. Сейчас — согласно сезону — здесь собрана верхняя одежда, аксессуары, обувь и вещи из флиса.

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