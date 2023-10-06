Региональные бренды Адыгеи представлены на выставке «Золотая осень – 2023»

Экспозиция с товарами и продуктами республики Адыгея представлена на площадке Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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Среди региональных брендов в экспозиции республики выставлены адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский чай, подсолнечное масло, мёд, фрукты и ягоды, живые цветы. Стенд Адыгеи стал единственным, где представлена продукция цветоводства. В рамках выставки посетители могут ознакомиться с инвестиционным потенциалом региона.

«Наградами и медалями выставки отмечены несколько аграриев и муниципалитетов Адыгеи», — отметил в своем сообщении Мурат Кумпилов.

Анастасия Назарова