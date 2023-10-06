На участке «Мацеста — Сочи» с 11 октября изменится расписание поездов

Из-за плановых работ по ремонту железной дороги с 11 октября по 5 декабря 2023 года на участке «Мацеста — Сочи» частично изменится расписание следования пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Всего изменения коснутся 29 рейсов из 75 курсирующих сейчас. Будут отменены шесть пригородных рейсов по маршруту «Сочи — Имеретинский курорт — Сочи».

Сократят до станции Мацеста 23 рейса по маршрутам «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Сочи — Аэропорт "Сочи"» и «Сочи — Имеретинский курорт — Сочи».

Георгий Ефименко

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