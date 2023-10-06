Сотрудничество MR Group и кинотеатра «Художественный»

В историческом кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Вуди Аллена «Великая ирония». В рамках просмотра гостям также была представлена новая экспозиция фоторабот, отражающих эпоху ар-деко времен расцвета Голливуда. Эта эстетика стала вдохновением для визуальных образов жилого комплекса «Павелецкая Сити». MR Group также внесла вклад в коллекцию библиотеки им. Н. А. Некрасова, филиал которой располагается в фойе камерного зала «Художественного». На протяжении двух месяцев читатели смогут изучать издания, посвященные кинотрилогии «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

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Елизавета Федутинова