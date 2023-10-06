В Архипо-Осиповке задержали петербуржца за интимную переписку с подростком

В Архипо-Осиповке задержали 48-летнего жителя Санкт-Петербурга, который вел интимную переписку с 15-летним мальчиком из курортного села. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

В ведомстве уточнили, что заявление о происходящем поступило в полицию 21 сентября текущего года. По полученным данным, неработающий житель Адмиралтейского района Санкт-Петербурга активно вел переписку с подростком. При допросе мужчина заявил, что встречался с мальчиком дважды в общественных местах, но сексуализированных действий в отношении несовершеннолетнего не предпринимал.

Задержанный признал свою вину и раскаялся в совершенных действиях.

«Мужчина доставлен в Санкт-Петербург и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении подростка). Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Анастасия Донскова

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