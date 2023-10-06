Казань возглавила рейтинг городов РФ с самой невыгодной ипотекой

Казань стала лидером среди российских городов-миллионников с самой невыгодной ипотекой. Исследование провели специалисты сервиса «ЦИАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В Казани траты жителей на ипотеку оказались в 2,4 раза дороже, чем аренда однокомнатной квартиры. В частности, оплата кредита на приобретение такого жилого помещения составляет почти 60 тыс. руб., а арендовать такое же жилье можно за 24,8 тыс. руб. в месяц.

Схожая ситуация зафиксирована в Москве (2,3 раза дороже) и в Санкт-Петербурге (в 2,2).

"Ъ-Казань"