Константин Толкачев призвал депутатов не работать «на корзину»

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев призвал депутатов Курултая «ответственно подходить к законотворческой работе, не использовать законопроектную деятельность в популистских целях», сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Что толку от законопроекта, который не имеет под собой финансовой основы и не может быть реализован? — обратился господин Толкачев к депутатам с риторическим вопросом. Он отметил, что у таких законопроектов «нет перспективы» и предложил не работать «на корзину», а, прежде чем выдвинуть законопроект, «тем более громко о нем заявить», проработать его с правовой службой секретариата Курултая.

Во взаимодействиях со СМИ он поставил задачу «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении», а также «соблюдать этические нормы, исключить действия и высказывания, которые могут дискредитировать республиканский парламент». Также он напомнил, что в соответствии с законодательством депутат обязан работать в социальных сетях и попросил выбирать достойных помощников, умеющих «коммуницировать с населением», а не тех, кто будет «злоупотреблять положением» и пытаться «решать личные вопросы».

Майя Иванова

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