Пропавшего жителя Удмуртии обнаружили заколотым топором и закопанным

В Удмуртии перед судом предстанет 43-летний житель Кизнерского района, которого обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, жертвой его преступления стал 40-летний знакомый.

Об исчезновении жителя Кизнерского района сообщили его родственники 9 июля. В результате комплекса следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина стал жертвой преступления.

В частности, по версии следствия, трагедия произошла 29 июня. В тот день мужчины вместе употребили алкоголь, после чего обвиняемый из-за ревности не менее 14 раз ударил оппонента топором. После этого мужчина закопал его тело в надворных постройках.

Уголовное дело направили в суд.