«В интернете не составит проблем найти нелегальную продажу спиртного»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство поддерживает интернет-торговлю алкоголем. По словам главы Минфина, у легализации онлайн-продажи спиртного больше плюсов, чем минусов. При этом тему господин Силуанов назвал дискуссионной: есть ведомства, которые инициативу поддержали, а есть те, кто выступил категорически против. Минздрав, например, считает, что легализация продажи алкоголя через интернет повысит доступность спиртного, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними. Инициативу комментирует директор департамента продаж направлений HoReCa и экспорт ООО «Кубань-Вино» Эдуард Долгин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Долгин

Фото: предоставлено автором Эдуард Долгин

Фото: предоставлено автором

«Мы видим, как стремительно растет канал e-com, в том числе e-grocery. Видим, как реализуется проект по дистанционной продаже лекарств, включая рецептурные. Видим опыт других стран, где онлайн-торговля дала существенное развитие отрасли. Внедрение технологий e-com в винодельческую сферу — вопрос не только увеличения объемов продаж, скорее речь об улучшении сервиса, качества коммуникации с потребителем, повышения компетенций производителей в сфере интернет-технологий. Кроме того, правильно выстроенные онлайн-продажи — это и оптимизация ряда статей расходов бизнеса и, как результат, более эффективное ценообразование.

Нелегальный рынок существует и в настоящее время. В интернете не составит проблем найти нелегальную дистанционную продажу. Способ борьбы с этим только один — легализация и контроль. В таком случае потребителю на просторах интернета придется потрудиться, чтобы найти именно нелегальный способ, так как вся поисковая выдача будет усеяна официальными продавцами. А сам канал интернет-торговли на сегодня отличается высочайшим уровнем прослеживаемости. Поэтому страх роста нелегальной торговли — это фантазии людей, не понимающих сути вопроса.

Глубина проникновения данного способа продаж и его влияние на традиционный ритейл будет зависеть, опять же, от согласованной схемы продаж. В любом случае дистанционная торговля — это уже норма. Можно говорить о том, что e-grocery уже существенно повлияло на традиционный ритейл, но при этом мы же не запрещаем доставлять обычные продукты питания. Почему это беспокоит рынок применительно к вину, объективно не понятно.

Если говорить о потенциальной опасности продажи алкоголя несовершеннолетним, то регулирование этого аспекта — не вопрос производителей. Скорее речь о стороне, которая будет продавцом. Для этого есть масса технологических возможностей. Лично я не вижу проблемы подтвердить возраст на любом этапе: от курьера до портала Госуслуги. В конце концов, сейчас это подтверждение происходит в магазине просто продавцом, это же не какой-то специальный сотрудник со специальными навыками. Соответственно, не вижу отличия от такого же определения возраста официальным курьером службы доставки».

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