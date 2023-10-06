На территории «Евраз НТМК» произошел пожар во время ремонта водовода

В Свердловской области на территории Нижнетагильского металлургического комбината («Евраз НТМК») произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, днем в пятницу, 6 октября, на территории 100 кв. м. горело масло в специальной ванне.

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Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Евраз», возгорание произошло в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода. По данным МЧС, существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 13 минут.

Во время инцидента никто не пострадал. В тушении участвовали 56 человек и 12 единиц техники. «По предварительным оценкам угрозы окружающей среде нет. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего»,— передают в пресс-службе компании.

Полина Хабарова

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