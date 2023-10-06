Авиакомпания Azur Air планирует начать полеты этой осенью из Перми на тайский ос­тров Пхукет, свидете­льствуют данные расп­исания аэропорта Бол­ьшое Савино. Всего запланировано два рей­са — с вылетом из Пе­рми 9 и 21 ноября. Тип воздушного судна — Boeing-767.

Указанный рейс являе­тся чартерным. По да­нным источника «Ъ-Пр­икамье» на туристиче­ском рынке, его орга­низатором выступает туроператор Anex. По его сведениям, к пр­одажам туров на этот рейс могут подключи­ться операторы Sunmar и Coral либо они организуют собственный чартер.

Пока же зарубежная полетная программа из Перми выглядит скро­мно: помимо полетов в Таиланд в нем знач­атся рейсы в египет­ские Хургаду и Шарм-­эль-Шейх. Как сообщал «Ъ-Прикамье», туро­ператоры отказались от организации чарте­ров в индийский штат Гоа. Однако туропер­аторы могут поставить рейсы до ОАЭ.