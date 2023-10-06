Туроператор Anex организует этой осенью чартер из Перми в Таиланд
Авиакомпания Azur Air планирует начать полеты этой осенью из Перми на тайский остров Пхукет, свидетельствуют данные расписания аэропорта Большое Савино. Всего запланировано два рейса — с вылетом из Перми 9 и 21 ноября. Тип воздушного судна — Boeing-767.
Указанный рейс является чартерным. По данным источника «Ъ-Прикамье» на туристическом рынке, его организатором выступает туроператор Anex. По его сведениям, к продажам туров на этот рейс могут подключиться операторы Sunmar и Coral либо они организуют собственный чартер.
Пока же зарубежная полетная программа из Перми выглядит скромно: помимо полетов в Таиланд в нем значатся рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Как сообщал «Ъ-Прикамье», туроператоры отказались от организации чартеров в индийский штат Гоа. Однако туроператоры могут поставить рейсы до ОАЭ.