Южноуральцы смогут использовать зеленую электроэнергию

Теперь жители Челябинской области могут перевести недвижимость на возобновляемую энергию и внести свой вклад в экологию и развитие «зеленых» электростанций. «Уралэнергосбыт» – одна из первых компаний в России, предоставляющая такую услугу не только бизнесу, но и физическим лицам.



Это инновационный проект, реализуемый гарантирующим поставщиком электроэнергии совместно с партнером Green Power*. Для перехода на зеленую энергию достаточно оформить подписку на сервис. Средства пойдут на строительство возобновляемых источников (ВИЭ).

Зачем это надо?

Около половины глобальных выбросов СО2 приходится на производство электрической энергии. Это создает парниковый эффект и ведет к изменению климата. К тому же, при сжигании угля и газа выделяются вещества, которые попадают в атмосферу и загрязняют окружающую среду. Генерирующие объекты, которые функционируют на основе возобновляемых источников энергии, позволяют снизить выбросы. Переход на такой вид энергии позитивно сказывается как на глобальных климатических процессах, так и на локальных экологических проблемах – уменьшается негативное воздействие на местные экосистемы, снижаются уровни заболеваемости и смертности среди населения.

Как это работает?

Для перехода на возобновляемые источники достаточно оформить подписку с помощью сервиса Green Power, к примеру, на электроэнергию солнечной станции, расположенной в Оренбургской области, и платить дополнительно 50 рублей в месяц. Это связано с тем, что стоимость зеленой электроэнергии на рынке пока выше, чем выработанной благодаря сжиганию угля и газа. К тому же, строительство новых объектов генерации ВИЭ взамен старых электростанций с высокой эмиссией СО2 требует дополнительных инвестиций.

Жители области могут внести вклад в сохранение природы и развитие зеленой энергетики. Чем больше граждан и компаний пойдут по этому пути, тем больше электростанций, работающих на возобновляемых источниках, появится в нашей стране.

Оформление подписки Green Power на зеленую энергию не означает, что клиенту не нужно оплачивать электрическую энергию гарантирующему поставщику. Подписка приобретается дополнительно.

Как перейти на зеленую энергию

Купить зеленый сертификат просто, достаточно зайти на сайт «Уралэнергосбыт» , нажать на баннер на главной странице, выбрать количество киловатт-часов, которые вы хотите «озеленить», источник её производства (конкретную ветро- или гидроэлектростанцию, расположенную в любой точке страны) и оформить подписку. После этого на электронную почту и в личном кабинете сервиса GreenPower поступит свидетельство о переходе на возобновляемую энергию, а через месяц на каждый 1 кВтч потребления будут выпущены зеленые сертификаты стандарта Carbon Zero.

В рамках кампании по популяризации сервиса первые 500 сертификатов номиналом до 250 кВтч включительно будут предоставлены бесплатно.

Carbon Zero – это российский добровольный стандарт, разработанный с соблюдением международных принципов и рекомендаций. Это единственный формат зелёных сертификатов, доступный сегодня в России. Его применение даёт возможность ответственным потребителям электроэнергии в России компенсировать углеродный след и поддерживать развитие возобновляемых источников энергии с помощью достоверных и надёжных инструментов.

«Сегодня все больше людей выбирают для себя стратегию ответственного поведения по отношению к природе. Мы прогнозируем, что со временем эта тенденция будет только нарастать, поэтому стремимся предоставить такие возможности в сфере энергоснабжения уже сейчас. В 2021 году компания начала предоставлять услугу поставки зеленой электроэнергии для бизнеса, в этом году мы запускаем продажу сертификатов обычным жителям, также желающим внести свой вклад в экологию. Надеюсь, что проект будет востребованным», - отметил генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

* Green Power (ООО «ГРИН ПАУЭР») - первый в России сервис для массового перехода на потребление возобновляемой энергии. Компания является победителем конкурса в области зеленых технологий Skolkovo GreenTech Startup Booster. Green Power сотрудничает с энергосбытовыми компаниями, сервисами по оплате ЖКУ и управляющими компаниями, позволяя им предоставлять своим клиентам сервисы для компенсации углеродного следа.

** Carbon Zero (ООО «Карбон Зиро») ООО «Карбон Зиро» ведёт реестр российских сертификатов зелёной электроэнергии. Компания предлагает решения в области устойчивого развития для достижения целей по снижению и компенсации углеродного следа, в том числе брокерские и консалтинговые услуги в области сертификатов происхождения электроэнергии и углеродных единиц, реализации климатических проектов, подготовки углеродной отчётности, разработки сопутствующего программного обеспечения для автоматизации процессов инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») – совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах. С 1 июля 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Компанией учреждены два дочерних общества. ООО «Новая энергия» оказывает услуги по энергоснабжению в сегменте B2B. ООО «Новые коммунальные решения» выполняет функционал единого расчетного центра, имеет более 2 млн клиентов по разным услугам и 49 точек обслуживания.

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»

ООО «Уралэнергосбыт»