В Джанкое начали проверку из-за падения ребенка с третьего этажа жилого дома

В Джанкое начали проверку по факту падения четырехлетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР РК.

По данным ведомства, вечером 5 октября, пока мать находилась на кухне, мальчик забрался на подоконник в комнате, облокотился на москитную сетку и упал.

«В настоящее время мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму внутренних органов»,— говорится в сообщении.

В следкоме Крыма отметили, что ребенок воспитывается в благополучной семье. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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