На ремонт подвала «Дома Башнефти» потратят до 18,2 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика для капремонта помещений подвала объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башнефти» на Советской площади в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 18,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 12 октября. Работы профинансирует бюджет республики.

В техзадании отмечено, что первый этап работ необходимо выполнить с 25 октября по 31 декабря, а второй — с 1 января по 11 марта 2024 года.

В здании «Дома Башнефти» расположены министерства республики.

Венера Хисамова

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