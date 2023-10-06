На двух кладбищах Челябинска обустраивают дороги

В Челябинске на двух кладбищах — Митрофановском и Сухомесовском — проводятся работы по восстановлению проездов. Как сообщают в администрации Челябинска, по решению мэра Натальи Котовой на обустройство дорог на территориях погостов направили более 16 млн руб.

На Митрофановском кладбище почти во всех кварталах появятся дороги с твердым асфальтовым покрытием, на Сухомесовском (Ленинский район) они будут выполнены в отсыпном варианте. В администрации уточняют, что работы должны завершиться до конца осени.