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На двух кладбищах Челябинска обустраивают дороги

В Челябинске на двух кладбищах — Митрофановском и Сухомесовском — проводятся работы по восстановлению проездов. Как сообщают в администрации Челябинска, по решению мэра Натальи Котовой на обустройство дорог на территориях погостов направили более 16 млн руб.

На Митрофановском кладбище почти во всех кварталах появятся дороги с твердым асфальтовым покрытием, на Сухомесовском (Ленинский район) они будут выполнены в отсыпном варианте. В администрации уточняют, что работы должны завершиться до конца осени.

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