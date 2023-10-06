В Ленобласти спустили на воду морской танкер «Василий Никитин»

Церемония спуска на воду среднего морского танкера «Василий Никитин» состоялась на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация) в Шлиссельбурге, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Объединенная судостроительная корпорация» Фото: Пресс-служба АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Строительство судно ведут в рамках государственного контракта с Министерством обороны России. Танкер станет вторым судном проекта, у которого отсутствую аналоги на территории страны.

Его будут использовать в качестве приема, хранения и доставки жидких грузов для флота. Например, мазута, дизельного топлива, моторного масла и других. Допускается также транспортировка сухих грузов. «Василий Никитин» может передавать груз без швартовки к другому судну, а также принимать и передавать его на основе системы траверзной передачи грузов в море.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники «Адмиралтейский верфей» приступили к плановым доковым работам на морозильном траулере «Капитан Мартынов».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте