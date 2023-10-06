Импортозамещенный вертолет «Ансат» готовят к летным испытаниям

Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовит для проведения летных испытаний опытный образец легкого вертолета «Ансат» в «импортозамещенном облике» с новыми отечественными двигателями. Об этом сообщил генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, посетившему экспозицию завода на Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, организованном на Kazan Expo в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам господина Гинсбурга, опытный образец создается на базе модернизированного «Ансата», сертифицированного в конце 2022 года. Дальность полета машины увеличена до 660 км, она оснащена дополнительным топливным баком, рассчитанным на расстояние до 800 км, и противообледенительной системой. «В конструкцию винтокрылой машины будут внедрены лопасти с новой аэродинамической компоновкой, что позволит увеличить взлетный вес с 3600 до 3800 килограммов»,— цитирует господина Гинсбурга пресс-служба холдинга «Вертолеты России», в который входит КВЗ.

Санитарный вертолет «Ансат», согласно сообщению, «вызвал высокий интерес также у заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра здравоохранения страны Амрилло Иноятова».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"