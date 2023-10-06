За январь-июль численность населения Курганской области снизилась на 4,5 тыс. человек. В том числе на 849 — за счет миграционной убыли. Об этом сообщают в Свердловскстате.

В январе-июле по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,4% снизилось число родившихся, и на 3,6% — число умерших. Их количество составило 3,6 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно.

Объем миграции населения региона по итогам семи месяцев составил 27,8 тыс. человек. Число прибывших по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократилось на 6,9%, выбывших — на 13,6%.

«Из стран СНГ и других зарубежных стран в область приехали 760 человек, большинство из них жители Казахстана (38,7%), Таджикистана (31,7%)»,— дополняют в Свердловскстате.