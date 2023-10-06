В Воронеже кратно вырастет штраф за проезд по выделенным полосам

Штраф за проезд по выделенным полосам в Воронеже в ближайшее время вырастет кратно. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямого эфира. На сегодня размер санкции составляет 1,5 тыс. руб.

«По выделенкам станет ездить дорого. Все необходимые решения мы уже приняли. Как и по парковкам и с нарушениями и оставлению транспортных средств без номерных знаков. Все технические средства для этого есть. В ближайшее время это начнет действовать»,— сказал господин Гусев.

Глава региона добавил, что в облцентре планируется увеличить количество выделенных полос, чтобы повысить скорость движения общественного транспорта. Также в следующем году планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, разрабатываемую «Ростелекомом» за 449 руб. Кроме того, регион «продолжит применять сдержанность в отношении тарифов» на проезд в общественном транспорте.

Также в ходе прямого эфира губернатор анонсировал создание в Воронеже парка по типу «Олимпика» в Коминтерновском районе — в микрорайоне Отрожка Железнодорожного района и в урочище «Чижовская дача» в районе улицы Острогожской в Советском районе. Это связано с тем, что большая часть «достаточно крупных и зеленых» массивов облцентра является землями гослесфонда, которые «совершенно не оборудованы под то, чтобы жители могли там прогулки совершать, заниматься какими-то активностями». По мнению господина Гусева, «это надо менять».

Кроме того, губернатор заявил, что бюджетное финансирование футбольного клуба «Факел» сохранится до 2026 года. В бюджете на ближайшие три года это уже прописано. Сейчас перед клубом и региональными властями стоит задача найти генерального спонсора. «Пока у нас такого варианта нет, но мы поиск ведем. Мне кажется, пока "Факел" воспринимается как некая экзотика. Как только мнение о том, что это временная команда, которая вошла-вышла, уйдет, а я думаю, что команда сумеет закрепиться в премьер-лиге, тогда будет гораздо легче разговаривать с потенциальными генеральными спонсорами»,— сказал господин Гусев.

Алина Морозова

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