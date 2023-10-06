Горный курорт «Роза Хутор» поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль

Фестиваль ежегодно проводится при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества Российско-Китайской дружбы, Союза Китайских Предпринимателей в России и представителей бизнеса обеих стран в формате межкультурного и профессионального взаимодействия молодых специалистов России и Китая с целью создания стратегической платформы для общения, установления новых полезных контактов и развития своей карьеры в сфере российско-китайских отношений.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Традиционно проведение Фестиваля становится возможным за счет партнерской поддержки и спонсорства со стороны российского и китайского бизнеса, которые заинтересованы в перспективных кадрах для осуществления своих проектов. Стратегическим партнером мероприятия с самого основания Фестиваля выступает Горный курорт «Роза Хутор».

Заместитель Генерального директора по международной деятельности курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный в своем выступлении отметил: «Российско-китайские отношения построены на принципах взаимного уважения к каждому лидеру. Молодежь сегодня — это будущие лидеры. Они создают новые продукты на стыке отраслей, ломают стереотипы и меняют привычные форматы. Курорт "Роза Хутор" является традиционным стратегическим партнером фестиваля, который содействует развитию долгосрочного сотрудничества и построению связей между молодежными сообществами наших стран. Мы уверены, что участие в фестивале позволит расширить стратегические горизонты каждого во благо общему процветанию».

Он также добавил, что следующий российско-китайский молодежный фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор». «Для нас очень важно, что, объединяя молодых людей, мы работаем на долгосрочную перспективу. Возможно, что на таких форумах и создается будущее наших взаимоотношений, ведь сегодняшние студенты или начинающие специалисты спустя годы вполне могут возглавить корпорации или госструктуры. Отмечу, что на прошедшем фестивале впервые прошла деловая дискуссия. Это был очень интересный опыт, и таким образом мы также формируем будущее бизнеса, который также во многом строится на коммуникациях и доверии»,— сказал Сергей Хворостяный.

Курорт «Роза Хутор» активно работает над развитием международных связей. С начала этого года его посетили иностранные туристы из 75 стран, летом больше половины иностранных гостей приехали из стран СНГ.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

«В 2019 году нас посетили представители из 106 стран. В гостиницах курорта остановилось 14,2 тыс. иностранных туристов. Около 34% были наши гости из стран СНГ, а остальные — из Израиля, Европы, БСВ, США. Потом туристический иностранный поток начал перераспределяться по разным причинам, и сейчас за восемь месяцев 2023 года нашими гостями стали представители из 75 стран. Но при этом доля туристов из стран СНГ начала расти и достигла, например, за первое полугодие текущего года более 65%»,— рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор». Как отметил Хворостяный, в августе число туристов из СНГ снизилось и перераспределилось благодаря реализации программы по привлечению граждан из стран Ближнего и Среднего Востока.

«Более 800 человек из стран Персидского залива отдохнули на "Розе Хутор" этим летом, это в 1,5 раза больше, чем за весь допандемийный 2019 год, и в 13 раз больше, чем в 2022 году»,— сказал он. Как напомнил заместитель гендиректора «Розы Хутор», в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом «Шимбулак», а в апреле 2022 года — с курортом «Амирсой» в Узбекистане.

В июне текущего года курорты подписали меморандум о намерении создания Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Офис альянса расположится в Казахстане.

Все три курорта будут связаны единым календарем спортивных и культурных событий, фестивалей.

chinarusrosafest.ru

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