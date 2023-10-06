Нижегородская мэрия вводит премии для военно-патриотических активистов до 18 лет

Мэрия Нижнего Новгорода будет финансово поощрять детей, которые активно заняты в военно-патриотических мероприятиях. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

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Ежегодный премиальный фонд для таких активистов составит 600 тыс. руб. Он будет в равных частях распределяться между 10 лучшими активистами.

На выплаты смогут рассчитывать участники всероссийских патриотических акций и парада Победы 9 Мая, воспитанники муниципального центра военно-патриотического воспитания и лагеря «Хочу стать десантником», победители и призеры «Зарницы», члены «Юнармии», обладатели степеней ГТО и волонтерский книжки.

Кто и как будет определять, кому именно назначить выплаты, глава города не пояснил.

Андрей Репин