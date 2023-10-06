Обслуживание парков и скверов в районе Уфы обойдется в 70 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» ищет исполнителей двух контрактов на обслуживание 15 уфимских парков и скверов в Кировском районе города на 2024 год, следует из материалов портала госзакупок. На эти цели предусмотрено до 70 млн руб. Источником финансирования контрактов станут субсидии из бюджета Уфы. Итоги аукционов подведет 18 октября.

Исполнитель первого договора должен будет обслуживать пять общественных территорий: сад имени Салавата Юлаева, сад Аксакова, Софьюшкину аллею, сквер Салавата Юлаева и парк имени Ленина. Начальная максимальная цена контракта составляет 34 млн руб.

Второй контракт предусматривает уход за 10 территориями: скверами Ленина, Маяковского, Дзержинского, Театральным, у Монумента Дружбы, перед БГПУ с памятником Акмулле, по улицам Гафури и Пушкина, а также парком «Ватан» и аллеей по улице Ленина. Начальная максимальная цена договора составляет 36 млн руб.

В обязанности исполнителя входит уход за деревьями (полив, промывка, рыхление лунок, внесение удобрений, обрезка и санитарная рубка), кустарниками, газонами и цветниками, очистка дорожек и площадок от снега, листьев и мусора. Победители аукционов также должны будут очищать подпорные стенки и парапеты, пандусы и лестницы, протирать гранитные и мраморные поверхности, ремонтировать скамейки, очищать урны.

Наталья Балыкова

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